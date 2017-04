Magnussen slaat WK zwemmen over

,,De WK na een olympisch jaar zijn doorgaans zwak bezet. Ook ik sla over. Ik verwacht op de Gemenebest Spelen zwaardere concurrentie. Dan doet het er echt toe en daar gaat het mij om'', aldus de 25-jarige Magnussen, die in 2011 en 2013 mondiaal goud veroverde op de 100 vrij.

Meer dan zeventig landen zijn aangesloten bij het Gemenebest, veelal voormalige Britse koloniën. Magnussen won op de vorige Spelen in 2014 in Glasgow het goud op de 100 vrij. Hij verwacht in Gold Coast in ieder geval tegenstand van landgenoot en olympisch kampioen Kyle Chalmers.