UEFA: 'Chantage door Europese competities'

Ceferin heeft de deur keihard dichtgegooid na het ultimatum van de competities, die dreigen om competitiewedstrijden te plannen tijdens wedstrijden in de Champions League en Europa League als ze voor 1 april niet zouden worden toegelaten tot de UEFA.

Ceferin: ,,Wij zijn als UEFA niet bang voor aandeelhouders in het voetbal om samen te werken, maar niet gedwongen door chantage.” Wel vertelde Ceferin de dialoog weer zo snel mogelijk te willen opstarten, maar dan wel volgens de standaard van de UEFA. ,,Pas daarna zullen wij op basis van gelijkheid beslissen of we de EPFL aan de UEFA-tafel uitnodigen.

Rond het middaguur wordt in Helsinki duidelijk of bondsvoorzitter Michael van Praag van de KNVB de komende vier jaar actief zal blijven in het uitvoerend comité van de UEFA. Op dit moment is hij één van de vice-presidenten van de Europese voetbalbond.