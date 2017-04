premium

Van Praag herkozen in UEFA-bestuur

39 min geleden

KNVB-baas Michael van Praag is woensdagmiddag herkozen in het UEFA-bestuur. Er waren elf kandidaten voor acht bestuursfuncties in het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond. Van Praag kreeg tijdens het UEFA-congres in Helsinki 36 stemmen van de 55 Europese voetbalbonden.