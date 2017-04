"In het belang van de club zijn partijen tot dit besluit gekomen, waarbij geldt dat Caanen voor de rest van dit seizoen zijn arbeid stil legt", aldus een korte verklaring op de website van de club. Het is nog onduidelijk of Caanen in een andere rol wel verbonden blijft aan Roda.

In de winterstop stelde de nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev geld beschikbaar. Roda JC trok negen spelers aan. Ondanks die injectie staat de club uit Kerkrade op dit moment onderaan in de Eredivisie. Afgelopen weekeinde verloor het elftal van trainer Yannis Anastasiou met 4-1 van ADO Den Haag.