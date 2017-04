De tweede keeper van de Eindhovenaren kampt met een lichte blessure, die hij dinsdag opliep tijdens de training. Pasveer begon zijn loopbaan bij de tukkers. Hidde Jurjus is vanwege de absentie van Pasveer tweede keeper. Luuk Koopmans fungeert als derde doelman tijdens het duel in Enschede.

Trainer Phillip Cocu kan verder beschikken over een compleet fitte selectie. Ook de onlangs teruggekeerde Jürgen Locadia is erbij. "Fysiek staat hij er goed voor. Ik zie geen probleem", aldus de trainer van PSV, die ook Andres Guardado kan opstellen. "Dat kon afgelopen zaterdag ook al. Maar toen hebben we er om bekende redenen voor gekozen om hem op de bank te houden (kunstgras in Rotterdam, red.)", vertelde Cocu.

Foto: ANP

Afgelopen zondag rekende Ajax in de Klassieker af met Feyenoord. Het resultaat in Amsterdam maakte Cocu niet uit, zo liet hij weten. "Het is mij om het even. We hebben er toch geen invloed op. We hebben alleen invloed op onze eigen wedstrijden. We richten ons op Ajax, dat hebben we in eigen hand. We zien wel wat er gebeurt. We moeten onze eigen wedstrijden winnen."

PSV neemt het op 23 april thuis op tegen Ajax. Met nog zes wedstrijden te gaan hebben de Amsterdammers twee punten meer dan PSV. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt vijf punten voor de Eindhovenaren.