Parijs-Roubaix 'te pijnlijk' voor Vanmarcke

29 min geleden ANP

Sep Vanmarcke start zondag definitief niet in Parijs-Roubaix. De Belgische klassiekerspecialist heeft te veel last van de verwondingen die hij afgelopen zondag opliep in de Ronde van Vlaanderen, meldde zijn ploeg Cannondale woensdag.