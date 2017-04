Volg hier alle Eredivisieduels van woensdag via onze uitgebreide livewidget.

Feyenoord - Go Ahead Eagles

Feyenoord begint met drie punten voorsprong op Ajax aan het duel met Go Ahead Eagles. De ploeg van Robert Maaskant komt met het nodige zelfvertrouwen naar De Kuip, na de 2-1 zege in Enschede op FC Twente van afgelopen zondag. Bovendien hebben de Deventenaren (die voorlaatste staan) de punten net zo hard nodig in de strijd tegen degradatie als dat Feyenoord ze wil hebben voor het kampioenschap. De aftrap in De Kuip is om 20.45 uur.

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Toornstra; Berghuis, Kramer en Elia.

Ajax - AZ

Tim Krul maakt in de ArenA een opvallende entree. De doelman maakte in de eerste seizoenshelft deel uit van de Amsterdammers, maar speelde geen enkel officieel duel voor Ajax 1. Met zijn nieuwe ploeg gaat Krul proberen de formatie van Peter Bosz een misstap te laten begaan in de titelstrijd. Ook in Amsterdam wordt er om 20.45 uur afgetrapt.

Opstelling Ajax: Onana; Tete, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schone, Ziyech; Kluivert, Traore en Younes.

Heracles Almelo - Vitesse

Om 18.30 uur wordt in Almelo het startsein gegeven voor het Eredivisievoetbal van de woensdagavond. Met Heracles (4-1 zege op SC Heerenveen) en Vitesse (2-1 winst tegen NEC) staan twee ploegen tegenover elkaar die een goed gevoel aan afgelopen weekeinde hebben overgehouden. Vitesse is zo goed als zeker van de play-offs, en die lonken inmiddels ook voor Heracles. De Almeloërs staan negende, een positie die zomaar voldoende kan zijn voor het seizoenstoetje.

Willem II - ADO Den Haag

En daar droomt ook Willem II nog van, dat tiende staat en maar een punt minder heeft dan Heracles Almelo. Een overwinning op laagvlieger ADO Den Haag is dan wel gewenst, maar de ploeg van Fons Groenendijk kende zondag een prima optreden tegen Roda JC: 4-1. In Tilburg wordt om 20.45 uur afgetrapt.

FC Groningen - NEC

Als FC Groningen zich nog bij het rijtje kanshebbers voor Europees voetbal wil scharen, moet het in rap tempo punten gaan verzamelen. Afgelopen zaterdag grossieerde de formatie van Ernest Faber net als tegenstander AZ in gemiste kansen, waardoor het duel in 0-0 eindigde. NEC staat maar drie punten boven de zestiende plaats en heeft de punten eveneens hard nodig. Het duel in de Euroborg begint om 19.45 uur.

