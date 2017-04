Suarez opende in de 25e minuut de score. Dat betekende voor de Uruguayaan zijn 80e doelpunt voor Barcelona in de Spaanse competitie. Nog geen tien minuten later stond in Camp Nou al de 3-0 op het scorebord. Messi vond het net in de 28e en 33e minuut. Daarmee vijzelde hij zijn competitietotaal op tot 27. Dat is er al eentje meer dan vorig seizoen.

Barcelona is in Spanje met Real Madrid verwikkeld in de strijd om de landstitel. In de virtuele stand hebben de Catalanen één punt meer dan de Koninklijke. Maar de Madrilenen hebben wel twee duels minder gespeeld.

FC Barcelona - Sevilla is om 19.30 uur begonnen. Het duel is via onze livewidget van minuut tot minuut te volgen. Later op de avond is via telesport.nl ook Leganes - Real Madrid (21.30 uur) op de voet te volgen.