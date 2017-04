"Ik heb met Eljero gezeten en gepraat. Het is lastig om het gevoel van een speler weg te nemen, maar ik heb hem wel gezegd wat écht belangrijk is: de titelrace. En daar was hij het ook wel mee eens", aldus Van Bronckhorst tegenover FOX Sports.

Elia, die weer fit is na enkel- en kuitklachten, nam dinsdag geen blad voor de mond na het zien van de voorpagina van het AD. "Jullie willen ons belachelijk maken. Maar als wij geen interview willen geven. Zijn we arrogant of verwende jochies", stelde hij via Twitter.

Nicolai Jörgensen maakt woensdag tegen Go Ahead Eagles geen deel uit van de wedstrijdselectie. De Deen viel zondag in de verloren Klassieker met Ajax (2-1) uit met een hamstringblessure. "Jörgensen heeft gisteren meegetraind en dat zag er goed uit, maar het was nog niet goed genoeg om vandaag mee te doen."

