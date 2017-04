Feyenoord moest het in de kolkende Kuip stellen zonder goalgetter Nicolai Jørgensen. De Deense spits raakte afgelopen zondag in de Klassieker met Ajax (2-1 verlies) geblesseerd aan zijn hamstring. Daardoor startte Michiel Kramer, die tegen Ajax voor het enige doelpunt zorgde, in de basis. Hij werd in de voorhoede geflankeerd door Steven Berghuis en Eljero Elia. Trainer Giovanni van Bronckhorst ruimde ook een basisplek in voor Dirk Kuyt. Tonny Vilhena was vanwege zijn schorsing nog niet van de partij.

Dat de Rotterdammers voor eigen publiek iets wilden rechtzetten, na de nederlaag tegen Ajax, werd al snel duidelijk. De bezoekers uit Deventer, onder leiding van de nieuwe trainer Robert Maaskant, werden volledig onder druk gezet. Het agressieve spel van Feyenoord leverde snel resultaat op. Binnen tien minuten tekende Toornstra voor de 1-0 voorsprong. Elia (15e), Kuyt (30e), opnieuw Toornstra (41e) en Jan-Arie van der Heijden (45e) zorgden nog voor rust voor het kwintet aan doelpunten.

Kuyt bereikte tegen Go Ahead Eagles ook nog een persoonlijke mijlpaal. De 35-jarige mannetjesputter tekende voor zijn 150e goal in de Eredivisie: 99 voor Feyenoord en 51 voor FC Utrecht.

Na rust ging de ploeg van Van Bronckhorst verder met waar het in de eerste helft was gebleven: scoren. Verdediger Eric Botteghin pikte zo in de 50e minuut ook zijn doelpuntje mee. Net als Kramer, die in de 72e minuut de 7-0 achter de machteloze keeper Theo Zwarthoed werkte. Het slotakkoord was voor Toornstra, die in de laatste minuut de achtklapper op het scorebord bracht.

Feyenoord had al een veel beter doelsaldo dan concurrenten Ajax en PSV, maar breidde die voorsprong woensdagavond nog eens extra uit. Dat kan aan het einde van de rit bij een gelijke stand als een extra punt worden gezien.

