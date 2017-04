Jubileumtreffer voor Kuyt

Kuyt liet tussen 2003 en 2006 voor Feyenoord 71 competitiedoelpunten aantekenen. De onvermoeibare Katwijker keerde in de zomer van 2015 terug in Rotterdam, na succesvolle jaren bij Liverpool en Fenerbahçe. Vorig seizoen maakte de aanvoerder van Feyenoord negentien doelpunten in de Eredivisie, zijn jubileumtreffer woensdag tegen Go Ahead was zijn negende van dit seizoen.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was in de eerste helft bijzonder goed op dreef en ging rusten met een voorsprong van 5-0. Feyenoord maakte op 22 december 1985 tegen AZ voor het laatst zoveel doelpunten in de eerste 45 minuten. Toen stond het bij rust zelfs 6-0 en won de thuisclub uiteindelijk met 8-0, zocht databureau Gracenote uit.

Feyenoord - Go Ahead Eagles is om 20.45 uur begonnen. Volg het duel via onze livewidget van minuut tot minuut. Ook Ajax komt vanavond in actie. Ook deze wedstrijd tegen AZ is via telesport.nl live te volgen.