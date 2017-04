"Ik dacht aan het einde eerst helft: wat is hier aan de hand? We begonnen goed en ik hoopte dat we voor de rust al de 2-0 of 3-0 zouden maken, maar we werden slordig en gingen lopen met de bal. Daardoor brachten we AZ terug in de wedstrijd", aldus Bosz, die Bertrand Traoré na ongeveer een kwartier spelen de score had zien openen.

Sanchez

AZ kon voor rust nog niet profiteren van de terugval van Ajax, maar na de onderbrekeing kwam het dankzij Wout Weghorst op gelijke hoogte. Davinson Sanchez zorgde twintig minuten voor tijd met een acrobatische omhaal voor de bevrijdende Amsterdamse 2-1. Bosz: "Ik was daar heel blij mee, want in de fase waren we niet de bovenliggende partij. Gelukkig kregen we na die treffer het initiatief weer terug. Of ik verrast was door die omhaal? Nee, ik zie Davinson dit wel vaker doen."

Foto: Hollandse Hoogte

Dat Feyenoord in De Kuip gehakt maakte van Go Ahead Eagles kreeg Bosz niet mee. "Dat hoorde ik pas na de wedstrijd. Ik had wel verwacht dat ze zouden winnen, maar niet met 8-0. Maar ik moet zeggen dat het doelsaldo voor mij al geen issue meer was. Daar hadden we zondag wat aan kunnen doen, maar dat hebben we toen nagelaten."

Wil Ajax nog kampioen worden, dan moet Feyenoord 'gewoon' twee keer punten morsen, weet Bosz. "Want wij gaan nog vijf keer winnen", besloot de oefenmeester het interview met FOX Sports.