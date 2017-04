"Volgens mij had die 2-1 van Sánchez niet goed gekeurd mogen worden'', zei hij. "Hij kwam met zijn been hoger dan de hoofden van mijn spelers.''

Scheidsrechter Dennis Higler keurde de omhaal van Sánchez echter goed. Daarna beslisten Lasse Schöne en Amin Younes het duel definitief. "We wilden zo graag eens een goed resultaat halen tegen een topclub'', zei Van den Brom.

"We hadden ons ook allerlei dingen voorgenomen. Maar Ajax opende heel goed en wij heel slecht. Bij rust was het gelukkig maar 1-0, dus we hadden nog kans. Na die 1-1 kwamen we steeds beter in de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we wel weer dik verloren.''