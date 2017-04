Kuyt sluit zich af voor goals bij Ajax

De Kazachstaanse actrice Sivi Makhoudi is woedend op de producer van haar laatste film Blind Date. Hij heeft hier seksscènes van haar in verwerkt terwijl dit niet de afspraak was.

Heath Ledger overleed in 2008, maar nu - negen jaar later - wordt er aan een documentaire over de acteur gewerkt. De trailer is uitgekomen en geeft al een intiem kijkje in het leven van Heath.