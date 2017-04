„Het pad plaveien zodat hij op termijn mijn rol in het Europese voetbal kan overnemen. Of dat Louis van Gaal wordt? Ik vind Louis een topper, een kanjer, maar de bestuurlijke herstructurering bij de KNVB is in volle gang en wordt pas in het najaar van 2017 afgerond. Tegen die tijd worden de poppetjes ingevuld. Zolang wil ik nergens en op niemand vooruitlopen om het proces in Zeist zuiver te houden.”

De procedure is uitgetekend en het moet niet zo zijn dat betrokkenen een profiel opstellen dat op een bepaald persoon past, vindt Van Praag. „De naam van Louis noemen is prematuur en kan schadelijk zijn. Zie wat er met Gijs de Jong is gebeurd. Nee, het profiel moet leidend worden bij het zoeken naar de juiste bestuurders. Niet andersom. Alles op zijn tijd. Gaat Louis uiteindelijk een bestuurlijke rol spelen bij de KNVB dan kan het niet eerder dan eind dit jaar zijn beslag krijgen. Die afspraak is gemaakt en daar moeten we ons aan houden. Al het andere is speculatie, dat een eigen leven kan gaan leiden en negatief is voor de KNVB.”