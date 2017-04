'Niet te veel veranderen aan de Formule 1'

"Ik vind het maar lastig, maar ik ben dan ook wat ouderwets", reageert Vettel voorafgaand aan de Grand Prix van China, nadat hem gevraagd werd hoe hij de suggesties van fans om de sport te veranderen ziet.

"We moeten altijd een bepaald frame behouden. Soms kunnen we best goed naar fans luisteren, maar niet teveel. Met twee races in een weekeinde zou de zondag als highlight verdwijnen. En een race korter maken omdat 'ie door lengte te saai zou zijn, lijkt me ook niets: heel vroeger was een Grand Prix nog veel langer!"

Vettel besluit: "Mijn korte antwoord: ik sta sceptisch tegenover verandering om het veranderen."

Max Verstappen sluit zich daarbij aan, maar herhaalde tegelijkertijd zijn wens om motoren met sensationeel geluid te laten terugkeren in de Formule 1: "Als klein jochie vond ik dat altijd magisch. Nu rijden we heel snel, maar op het rechte stuk komt het niet zo over. Dat is ook belangrijk voor de fans."

"En er moet meer inhaalactie komen. Als je dat maar hebt, is het niet belangrijk hoeveel sneller auto's per rondje kunnen gaan."

