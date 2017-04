Loting Daviscup: Haase - Basic en De Bakker - Dzumhur

Als de equipe van Captain Paul Haarhuis de wedstrijd in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone wint, mag het spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.

Haarhuis maakt zijn debuut als Daviscupcaptain als opvolger van Jan Siemerink. De oud-tennisser, die al jaren captain is van het Fed Cupteam, liet eerder al weten uit te kijken naar zijn eerste wedstrijd. "Met dit team gaan we de strijd aan met Bosnië-Herzegovina. Ik verwacht dat het een zware klus wordt, maar heb veel vertrouwen in deze spelers. Ik hoop dat we met het Daviscupteam net zulke successen weten te bereiken als met het Fed Cupteam."