OVERZICHT - Het eerste F1-nieuws uit China

In de eerste coureurspersconferentie spraken vooral Sebastian Vettel en Max Verstappen over hun verwachtingen voor het tweede raceweekeinde. Beiden verwachten meer actie in de race, zowel door het karakter van het circuit (met lange bochten en een zeer lang recht stuk) als door de voorspelde regenval.

Liefje

Vettel won de eerste Grand Prix van dit jaar in Australië, maar stelt dat Mercedes nog steeds als favoriet geldt. De Duitser was ook wel in voor een grapje toen hij beschreef hoe hij zijn lieveling graag 'met andere mannen deelt.'

Max Verstappen vermaakte zich liever op de kartbaan. Antonio Giovinazzi kan zijn geluk niet op met zijn tweede invalbeurt voor de geblesseerde Pascal Wehrlein bij Sauber.

Problemen

McLaren wacht weer een zware race door de zwakke Honda-motor van het team. Het hoofd van de ontwikkelingsafdeling van de Japanse leverancier heeft zelfs de verantwoordelijkheid voor fouten op zich genomen.

Ondertussen gaat ook de discussie voort of de Formule 1 moet veranderen. Van Vettel hoeft dat niet echt, Verstappen wil nog altijd graag terug naar luidere motoren. FIA-topman Jean Todt stelt dat de financiële structuur vooral moet veranderen.

