Ziyech laat Marokkaans elftal links liggen

Dat zei de middenvelder van Ajax donderdag bij de NOS.

Persoonlijke kwestie

"Ik heb niet met hem gesproken over een nieuwe uitverkiezing, en dat hoeft ook niet", aldus Ziyech. "Zolang hij daar zit, ben ik met mijn hoofd ergens anders. Het is een persoonlijke kwestie geworden, ja." De linkspoot verkoos in de zomer van 2015 het Marokkaans elftal boven Oranje, en in oktober van dat jaar maakte hij zijn debuut.

Perspectief

Voor de Afrika Cup van afgelopen januari werd hij door Renard echter niet geselecteerd. "Ik heb er geen spijt van dat ik voor Marokko heb gekozen en hoop in de toekomst met de ploeg op een groot toernooi te spelen", aldus Ziyech, die op niet al te lange tijd wel weer perspectief ziet. "Een bondscoach zit meestal niet lang op zijn plek, en ik wacht tot hij vertrekt. Dat gaat zeker een keer gebeuren."

Op 31 mei oefenen Nederland en Marokko tegen elkaar.