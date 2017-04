LIVE EXTRA - PSV gaat voor niks anders dan winst

Volg hier de beide Eredivisieduels van minuut tot minuut via onze livewidget.

FC Twente - PSV

De Eindhovenaren kijken na de wedstrijden van woensdag tegen een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord aan, terwijl nummer 2 Ajax een voorsprong van vijf punten heeft. De formatie van Phillip Cocu is dus alleen geholpen met een overwinning. Eerder dit seizoen lukte het PSV niet om FC Twente te verslaan. Het duel in Eindhoven eindigde in 1-1. De aftrap in de Grolsch Veste is om 20.45 uur.

Roda JC - PEC Zwolle

De Limburgers hebben door de zware nederlaag van Go Ahead Eagles bij Feyenoord de laatste plaats weer overgedaan aan de Deventenaren, maar willen tegen PEC nóg een slag slaan. Als Roda wint, passeert het Excelsior en staat het zestiende. De Zwollenaren kunnen bij een zege echter gelijk in punten komen met Heracles Almelo, dat negende staat. En die positie geeft aan het eind van het seizoen naar alle waarschijnlijk recht op de play-offs om Europees voetbal. In het Parkstad Limburg Stadion gaat de bal om 18.30 uur rollen.

Volg hier de beide Eredivisieduels van minuut tot minuut via onze livewidget.