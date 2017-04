Mighty Mike, goed voor zes 180'ers en een gemiddelde van 113.62, rekende in Dublin tijdens de tiende speelronde van de Premier League met 7-5 af met de jarige Engelsman. De trotse koploper verstevigde op die manier zijn leiding.

Stinkende best

Van Gerwen, die vorige week met 7-1 won van Dave Chisnall, stelde voor de partij bij RTL7 dat hij vindt dat Wade 'te weinig doet met zijn kwaliteiten'. Vorige week liet de Engelsman zich tegen Raymond van Barneveld (7-2) volledig uit zijn spel brengen door een aantal randzaken. Omdat hij het scorebord niet goed genoeg kon zien, gooide hij er al snel met de pet naar. "Ik hoop dat dat vanavond nog een keer heeft. Maar tegen mij is hij altijd gebrand om te winnen. Ik moet gewoon mijn stinkende best doen."

En dat deed Van Gerwen in eerste instantie. Hij hield Wade in de eerste leg uitstekend bij en kreeg meteen de kans om te breken. De Brabander was dicht bij een sensationele 170-finish, maar na twee keer triple twintig miste hij bullseye. Beide mannen hielden vervolgens tot 3-2 hun eigen legs, maar toen miste Mighty Mike drie dure pijlen op tops. Wade profiteerde en nam een 2-4 leiding.

Spetterend einde

De in zijn eer aangetaste Van Gerwen brak vervolgens meteen terug. En daar bleef het niet bij. De Nederland raakte op stoom en liep razendsnel uit naar een 5-4 voorsprong. Het winnen van nog twee legs bleek een koud kunstje voor Van Gerwen, al moest hij er nog één aan Wade laten. Met een 138-finish gaf De Groene Sloopkogel de partij een spetterend einde.



Het tweede duel van de avond gaat tussen Raymond van Barneveld, die derde plaats bezet in de Premier League, en nummer vijf Phil Taylor. De Hagenaar komt later opnieuw in actie. Hij sluit de avond af met een partij tegen Wade. Jelle Klaassen werd vorige week uitgeschakeld en was er niet bij in Dublin.

Volledig programma speelronde 10

James Wade v Michael van Gerwen 5-7

Raymond van Barneveld v Phil Taylor

Dave Chisnall v Peter Wright

Adrian Lewis v Gary Anderson

James Wade v Raymond van Barneveld