Jetro Willems: 'Ik weet niet wat ik moet zeggen'

"Je mag geen punten laten liggen na de winterstop", aldus een aangeslagen Willems bij FOX Sports. "Maar ze scoren in de laatste minuut, dan weet je dat je niks meer terug kan doen."

"We hadden die bal weg moeten schieten", aldus de back over de flater van Andres Guardado. De Mexicaan verspeelde de bal in de buurt van zijn eigen strafschopgebied en dat werd afgestraft. "We moeten zo'n wedstrijd zakelijk uitspelen, dat moeten wij als PSV wel weten met onze ervaring. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen, ik denk dat het heel zuur is. Waar moet je nu nog in geloven, vraag ik me af. Vorige week zei iedereen: het kan nog. Maar je moet alleen naar jezelf kijken. Ik weet niet wat nog reëel is nu, sorry."

PSV heeft vier punten achterstand op nummer twee Ajax en zeven op Feyenoord.