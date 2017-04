Barney, die vijf 180'ers gooide en goed was voor een gemiddelde van 100.91, won met 7-2. Door zijn zege staat hij nu gedeeld tweede met Peter Wright. Beide mannen hebben 14 punten. Michael van Gerwen, die eerder op de avond ook won van Wade, gaat aan de leiding met een totaal van zestien.

Van Barneveld leed eerder op de avond een gevoelige nederlaag tegen Taylor, in wat mogelijk de laatste klassieker ooit was. De Hagenaar leek weinig zin te hebben in het duel met zijn eeuwige rivaal.

Hij beklaagde zich van tevoren al over het feit dat hij twee duels op één avond moest spelen. "Het is niet echt lastig, maar ik had het liever iets ruimer van tevoren geweten", stelde de Hagenaar bij RTL7. "Dan kan ik er beter naar toeleven. Nu hoorde ik het pas vorige week."

Uitslagen speelronde 10

James Wade v Michael van Gerwen 5-7

Raymond van Barneveld v Phil Taylor 3-7

Dave Chisnall v Peter Wright 6-6

Adrian Lewis v Gary Anderson 7-3

James Wade v Raymond van Barneveld 2-7