Cocu baalt van ploeg: 'Door zo'n goal gooi je alles weg'

"Ik vind dat we het over onszelf hebben afgeroepen", begon Cocu bij FOX Sports. "Na een minuut moesten we al voor staan, maar het zegt wel iets over hoe je aan de wedstrijd begint."

De slotfase, toen PSV met 2-1 voorstond, deed Cocu nog meer pijn. "Je moet juist gebruik maken van de ruimte die komt als zij met Hooiveld voorin gaan spelen. We hebben de spelers er voor om dan Twente te laten lopen en de bal in de ploeg houden. Maar dat deden we niet. We gingen veel te veel voor de bal lopen."

"Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. We waren juist op de goede weg. Maar in het laatste kwartier zat iets niet lekker. Dan moeten we onszelf aanrekenen. Door zo'n goal gooi je alles weg. Dit is echt heel duur puntenverlies. Ik had verwacht dat wij als team verder zouden zijn."

PSV heeft vier punten achterstand op nummer twee Ajax en zeven op Feyenoord.