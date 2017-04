Barney: 'In slaap gesust door Taylor'

"Phil heeft de laatste tijd niet geweldig gespeeld. Doordat hij behoudens de Premier League niet veel wedstrijden speelt, had hij me een beetje in slaap gesust. Vanavond was hij ineens wel weer goed. Hij won de eerste leg en dicteerde vervolgens de wedstrijd. Ja, dan wordt het lastig. Ik probeerde toch ook een beetje krachten te sparen", aldus Barney, die aan het einde van de avond nog een keer in actie moest komen, in gesprek met RTL7.

De Hagenaar won die tweede partij wel en bezorgde James Wade op die manier een verschrikkelijk vervelende verjaardag. Eerder op de avond werd de Brit ook al geklopt door Van Gerwen. "James staat met lege handen op zijn verjaardag. Hij is nu ook wel een klein beetje uitgeschakeld, denk ik."

Van Barneveld dicht James in het restant van de Premier League echter nog wel een sleutelrol toe. The Machine treft nog enkele concurrenten van Barney. "En die moeten nog wel even weten te winnen van James. Hij is een geweldige speler en gaat die punten niet zomaar weggeven. Ik denk dat hij zijn sportieve plicht wel gaat vervullen.”

Uitslagen speelronde 10

James Wade v Michael van Gerwen 5-7

Raymond van Barneveld v Phil Taylor 3-7

Dave Chisnall v Peter Wright 6-6

Adrian Lewis v Gary Anderson 7-3

James Wade v Raymond van Barneveld 2-7

Foto: Sky Sports