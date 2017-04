"Vlak voordat de politie ingreep kregen we bericht dat ze dat gingen doen'', liet de ex-prof bij FOX Sports weten.

"Wat ik te horen kreeg? Dat ze gingen ingrijpen aan de kant van Vak P bij de gracht. Verder niets over hoe, wat en waarom. Ja, dan ben je overgeleverd aan politie en de gemeente. Die gaan handelen zoals ze denken dat ze moeten handelen.''

De actie van de politie, een kwartier voor het einde van het duel, had te maken met een onderzoek naar drugshandel in het Twentse supportershome. De speaker deed een oproep om de tribunes te verlaten. Eerst moest iedereen vertrekken, kort daarna bleek de maatregel alleen te gelden voor VakP, waar de fanatieke fans bivakkeren. De wedstrijd zou gewoon worden uitgespeeld, zei de speaker erbij. Mede daardoor bleven nogal wat bezoekers het duel bekijken, met een zeer late gelijkmaker als beloning voor de thuisclub (2-2).

"Uiteindelijk kan de politie natuurlijk altijd ingrijpen, als zij daarvan de noodzaak ziet'', legde Van Halst uit. "En kennelijk was die noodzaak aanwezig. Door een Twitter-bericht van de politie weten we dat het om eventuele drugshandel gaat. Veel meer weten wij ook niet. Wij zullen waarschijnlijk vrijdag wel uitvoerig worden geïnformeerd over deze actie.''