De club uit Oostzaan nam deze week per direct afscheid van hoofdtrainer Imdat Ilguy, die met OFC twaalfde in de competitie stond. Volgens een verklaring op de website zijn trainer en club in goed overleg uit elkaar gegaan, waarna Israël als interim-trainer is aangesteld.

Voor de 47-voudig international is de klus bij OFC zijn rentree in het trainersvak na een absentie van vijf jaar. Zijn laatste klus was bij het Haarlemse Young Boys, dat in 2012 failliet ging.

Rose

Volgend seizoen wordt Yuri Rose hoofdtrainer van de club uit Oostzaan, wat voor de Purmerender zíjn eerste club als eindverantwoordelijke is. Rose krijgt bij OFC assistentie van Thijs Sluijter, een andere oud-prof waar Rose in zijn periode bij Heracles Almelo mee samenspeelde.