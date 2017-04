De Limburger is na zijn knieblessure nog niet klaar om de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te rijden. Vorig jaar wist de renner van Sky Luik-Bastenaken-Luik nog op zijn naam te schrijven.

Op zijn website wordt gemeld dat Poels momenteel weer volop in training is. Vlak voor Parijs-Nice moest hij door deze blessure afhaken. Hij hoopte de afgelopen weken nog op tijd klaar te zijn voor zijn klassiekers. Wanneer Poels zijn eerste wedstrijd weer rijdt is nog niet bekend.