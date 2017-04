"Maar we hebben het niet in deze wedstrijden laten liggen", benadrukte Cocu een dag na het late debacle in de Grolsch Veste. "Het ligt dicht bij elkaar. Het zijn kleine momenten die bepalend zijn, omdat we ons niets meer konden veroorloven."

Cocu & co keken vrijdag de beelden terug van de wedstrijd tegen Twente. Daaruit bleek dat PSV te veel naar voren speelde in de slotfase. "Je moet zeker weten dat een bal vrij is voordat je de aanvallende posities weer inneemt", verklaarde Cocu.

Zijn elftal krijgt weinig tijd om te herstellen, want zondag staat in Eindhoven het treffen met Willem II op de rol. "Het zal lastig zijn om ons voor zondag te herpakken. gezien het korte tijdsbestek. Maar toch wordt dat gevraagd."