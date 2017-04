De Engelse aanvaller is hersteld van een enkelblessure. "Ik heb nog niet besloten of ik Harry laat starten of dat ik met hem op de bank begin. Maar hij is terug, dat is het belangrijkste'', zei trainer Mauricio Pochettino vrijdag.

Zonder topscorer Kane won Tottenham, dat zaterdag Watford ontvangt, drie achtereenvolgende competitieduels en scoorde in die wedstrijden totaal zeven keer.

De Nederlandse aanvaller Vincent Janssen mocht, bij afwezigheid van Kane, afgelopen zaterdag tegen Burnley voor het eerst dit seizoen in de competitie vanaf het begin meedoen. Tottenham hoopt zich nog te kunnen mengen in de titelstrijd met Chelsea, dat zeven punten meer heeft.