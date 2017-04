Bruins Slot was jarenlang assistent-trainer van Johan Cruijff en later ook van Ronald Koeman. Op voorspraak van de toenmalige hoofdtrainer Frank de Boer ging Bruins Slot in 2011 als wedstrijdanalist bij Ajax aan de slag.

"Deze man heeft zóveel kennis en ervaring, het is echt een genot om met hem over voetbal te praten. Wij werken bij Ajax met relatief jonge mensen en wij leren van mensen zoals hij'', aldus Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax. "Het komt geregeld voor dat wij hem iets vragen dat helemaal losstaat van hetgeen hij officieel voor Ajax doet. Dat is waardevol. Hij zit al ruim 45 jaar in het voetbal, het is mooi dat wij daar nu nog profijt van kunnen hebben.''

Bruins Slot is naast wedstrijdanalist ook lid van de bestuursraad van Ajax.