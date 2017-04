De nummer twee van de wereld opende de ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Daviscup met een klinkende zege op Albert Ramos-Viñolas: 6-3 6-4 6-2. Djokovic zette Servië daarmee voor eigen publiek in Belgrado op voorsprong.

De 29-jarige tennisser is vooralsnog bezig aan een moeizaam seizoen. Djokovic begon nog wel met winst aan het ATP-toernooi in Doha, maar strandde vervolgens op de Australian Open al in de tweede ronde. De Serviër, die eind vorig jaar door Andy Murray werd onttroond als nummer één van de wereld, werd vervolgens in Acapulco en Indian Wells vroeg uitgeschakeld. Hij moest zich afgelopen maand met een elleboogblessure afmelden voor het masterstoernooi van Miami.