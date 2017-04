De 36-jarige kopman van Movistar schreef de vijfde etappe op zijn naam, een bergetappe over bijna 140 kilometer tussen Bilbao en Eibar, met onderweg liefst zes beklimmingen. Valverde nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van landgenoot David De La Cruz.

De alleskunner van Movistar maakte in de flitsende finale, die eindigde met 2 kilometer naar beneden na een steile slotklim, zijn achterstand van drie seconden op De La Cruz meer dan goed. Valverde klopte Romain Bardet (tweede), Rigoberto Urán (derde), Michael Woods en Louis Meintjes in de sprint, Alberto Contador kwam kort daarna als zesde over de streep.

De Spanjaard Samuel Sánchez was de pechvogel van de dag. Sánchez streed in de laatste kilometer mee om de winst, maar ging op volle snelheid onderuit.