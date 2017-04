Telesport Feyenoord wil belabberde reeks beëindigen

30 min geleden

In Telesport Vandaag: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst blikt vooruit op het traditioneel lastige uitduel met PEC Zwolle, PSV moet door na dreun in Enschede en Lars Boom teleurgesteld over zijn seizoen tot nu toe.