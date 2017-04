FIFA diep in de rode cijfers - Recordverlies voetbalbond

De vele rechtszaken naar aanleiding van de grootschalige omkoopaffaire binnen de FIFA liggen daaraan ten grondslag. De mondiale bond betaalde afgelopen jaar een slordige 50 miljoen dollar aan advocaten, 30 miljoen meer dan een jaar eerder toen het corruptieschandaal naar buiten kwam en de FIFA uiteindelijk een verlies van 117 miljoen moest incasseren.

De voetbalfederatie kreeg vorig jaar met Gianni Infantino een nieuwe voorzitter. De opvolger van Sepp Blatter, een van de vele voetbalbestuurders die vanwege omkoping is geschorst, probeert de FIFA op allerlei manieren te hervormen. Die hervormingen kosten echter ook geld, zo blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. De mondiale bond teerde daardoor flink in op het eigen vermogen, dat nu nog net 1 miljard dollar bedraagt.

De FIFA verwacht ook over dit jaar verlies te draaien, maar rekent erop in het WK-jaar 2018 weer flinke winst te gaan maken. Volgens Infantino koerst zijn organisatie uiteindelijk over de periode van 2015 tot en met 2018 af op een winst van 100 miljoen dollar. ,,Het jaar 2016 was het omslagpunt, waarin de eerste stappen zijn gezet om het vertrouwen in onze organisatie terug te krijgen'', zei de Zwitserse preses. ,,We bouwen een solide en transparante basis, waarin het voetbal centraal staat.''

Infantino zelf streek afgelopen jaar 1,5 miljoen dollar op, minder dan de helft van wat Blatter verdiende.