Échte Sylvie Meis wil Hannover belonen voor 'strippop'

"Als ik in het voetbal nog steeds als geluksbrenger wordt gezien, doe ik blijkbaar iets goed", reageerde Meis in Bild op het verhaal dat donderdag opdook. Toen werd bekend dat in de kleedkamer van Hannover deze week een kartonnen pop met haar beeltenis stond. 'Zij' begon de week, waarin drie duels op de planning stonden voor de koploper in de 2 Bundesliga, met negen kledingstukken aan. Voor elk punt dat werd gehaald, ging één kledingstuk uit.

Hannover won de eerste twee wedstrijden, maar kwam vrijdagavond niet verder dan 0-0 tegen Würzburger Kickers. Helemaal uit de kleren zal de pop dus niet zijn gegaan. Overigens zou de Nederlandse op de pop lingerie dragen.

Meis had desondanks goed nieuws voor de spelers van Hannover: "Als ze kampioen worden, zal ik in eigen persoon in de kleedkamer verschijnen."