Feyenoord kan dat bedrag opstrijken over een periode van vier seizoenen. Opgeteld bij andere sponsordeals die nog op stapel staan, slaat de club een tot voor kort niet verwachte miljoenenslag. Daarmee maakt de koploper van de Eredivisie meer kans om ook de komende seizoenen mee te blijven doen in de strijd om de landstitel.

Ajax en PSV

Feyenoord ligt qua begroting en omzet nog altijd fors achter bij de concurrenten Ajax en PSV. De Amsterdammers draaiden vorig jaar een omzet van 100 miljoen euro en waren daardoor in staat een aantal (voor Nederlandse begrippen) grote transfers te doen. Alleen al uit de commissies die Ajax uitkeerde aan FIFA-agenten (7,5 miljoen ging naar makelaars) bleek deze week al hoe groot het bestedingspatroon bijna elk jaar is op de transfermarkt.

Feyenoord kan in die race ook de komende jaren niet meedoen. De totale inkomsten zijn daarvoor te gering en de huidige behuizing opent geen nieuwe gelddeuren meer. De club hangt in een te krap jasje en kan alleen met uiterst creatieve scouting, het blijven opleiden van eigen talenten (als die niet worden weggekaapt door buitenlandse clubs) en een salarishuis dat miljoenen achter ligt bij dat van Ajax, blijven hopen op nog zo’n seizoen als nu.

Opluchting

Tot de deal met Qurrent dacht de clubleiding zelfs dat er komende zomer weinig mogelijk zou zijn. Het was geen toeval dat naast Eric Gudde (algemeen directeur) en Mark Koevermans (commercieel directeur) ook technisch directeur Martin van Geel opgelucht en blij in de zaal aanschoof bij de presentatie van Feyenoords nieuwe hoofdsponsor. „Dit is heel belangrijk voor de club”, zei Van Geel, die zag hoe trainer Giovanni van Bronckhorst het nieuwe shirt onthulde.