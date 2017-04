premium

Vier golfers aan de leiding bij Masters

1 uur geleden ANP

Vier golfers delen de eerste plaats na de tweede dag van The Masters in Augusta. De Belg Thomas Pieters, de Spanjaard Sergio Garcia en de Amerikanen Rickie Fowler en Charley Hoffman staan op 140 slagen (4 onder par). Hoffman was donderdag de leider na de eerste dag met 65 slagen, maar hij had er vrijdag tien meer nodig.