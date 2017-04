Schöne rekent nog steeds op de kampioensschaal

„Laten we hopen dat het een voordeel is dat we nu eens een dag eerder spelen dan Feyenoord. Als we bij NEC winnen komen we in punten gelijk en misschien zorgt dat toch voor wat extra druk. Op het kunstgras van PEC Zwolle is het sowieso al een lastige wedstrijd voor ze. De tik die we in de Klassieker aan Feyenoord hebben uitgedeeld, komt nu pas aan en niet in een ’thuiswedstrijdje’ tegen Go Ahead Eagles.”

Schöne beseft dat het in Nijmegen beter moet dan woensdag tegen AZ. „Ik had niet het gevoel dat we de titel zouden verspelen, maar laat duidelijk zijn dat de tweede helft niet groots was. Terwijl we voor rust wel heel goed speelden en heer en meester waren. Daar moeten we voor de wedstrijd tegen NEC van leren. Snel afstand nemen, want anders kunnen we in de problemen komen. We hadden AZ bij de strot, maar lieten los. Ja, misschien was dat na Feyenoord-thuis misplaatste arrogantie. Dan hoeft hij maar één keer ongelukkig te vallen en dan ligt de bal achter ons in het mandje.”

De Ajax-speler rekent – ondanks een achterstand van drie punten én een veel slechter doelsaldo – op de kampioensschaal. „Nog steeds heb ik het gevoel dat we aan het einde van de competitie bovenaan staan. En voor de Europa League geldt: als je iets kunt winnen, moet je er vol voor gaan. Ik denk dat we Schalke kunnen hebben. En als je dan een goede ploeg loot in de halve finale, kan het gek lopen. Er zijn nog twee prijzen waarom we meedoen. En die willen we winnen.”