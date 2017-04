Motorprobleem elimineert Verstappen

In de eerste heat van de kwalificatie (Q1) meldde Verstappen over de boordradio dat hij een probleem merkte in de motorruimte van zijn Red Bull-bolide. Een stop bij het team in de pitstraat moest het euvel verhelpen, maar hij maakte wederom melding van de kwestie.

In de slotfase van Q1 kwam hij er niet meer aan toe om een goede ronde neer te zetten. Zijn laatste poging werd bruut beëindigd door een crash van Antonio Giovinazzi in de laatste minuut van de eerste heat, waarna de sessie vroegtijdig werd gestopt.

Verstappen kwam niet verder dan de negentiende tijd en zal dus in de achterhoede moeten starten in de race op zondag.