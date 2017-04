OVERZICHT - Spanning verwacht in F1 GP China

Max Verstappen wacht in elk geval een uitdagende race. De Nederlander kwam niet door Q1 door een motorprobleem aan zijn Red Bull-bolide en zal in de achterhoede moeten starten. Het euvel is nog niet helemaal duidelijk, maar Verstappen voelde gelijk al dat het mis was.

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.

Crash

De Nederlander werd daarbij niet geholpen door de crash van Antonio Giovinazzi. De invaller voor de nog niet fitte Pascal Wehrlein bij Sauber belandde na een snelle ronde in de muur, waarop Q1 direct werd afgevlagd - terwijl Verstappen nog probeerde een snelle ronde te rijden.

De Nederlander moeten hopen op een regenrace. De kans op neerslag zondag is wel groot: vrijdag werden de trainingen flink beperkt door de gevolgen van mist en was er regenval. Toch gaat de race in principe gewoon door.

Toppers

De kwalificatie was ook in competitief opzicht spannend: Hamilton wist net Vettel voor te blijven in de strijd om pole position. De topmannen van Mercedes en Ferrari kijken ernaar uit om elkaar in de race te bestrijden. Vettel meent dat Ferrari nog wel wat bijzonders kan laten zien op zondag.

