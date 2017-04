Ook Terpstra gaat Boonen missen

Terpstra gaat zelf als mede-favoriet van start in Parijs-Roubaix, de wedstrijd die hij in 2014 won. ,,Daar winnen was mijn grote doel. Het heeft mijn leven niet veranderd, maar ik heb er wel meer zelfvertrouwen door gekregen.'' Boonen won de klassieker zelfs vier keer en doet zondag een ultieme poging het record van vijf zeges te pakken. ,,We zijn er klaar voor'', weet Terpstra. ,,We kennen elke kasseistrook en zijn op elk scenario voorbereid. Daarbij is Tom altijd heel relaxed kort voor de wedstrijd. Dat heb ik zelf wat minder. Ik kan heel nerveus zijn, maar Tom brengt de balans in onze ploeg en zorgt ervoor dat we met het juiste gevoel aan de start staan.''