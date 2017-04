premium

IJshockeysters Oranje grijpen naast promotie

14 min geleden ANP

De Nederlandse ijshockeysters blijven in de mondiale tweede divisie. Oranje had zaterdag op het WK in Zuid-Korea de kans om te promoveren, maar het gastland hield Nederland van de winst in divisie 2A af. De Zuid-Koreaanse vrouwen, na vier duels net als de ploeg van bondscoach Joep Franke nog ongeslagen, wonnen met 2-0.