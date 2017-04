Burger vervangt Krajicek in Fed Cup

Krajicek meldde vrijdag dat ze een operatie aan de gekwetste knie zal ondergaan. Burger (24) maakte vorig jaar haar Fed Cup-debuut in de wedstrijd tegen Rusland. Ze speelde toen samen met Arantxa Rus in de laatste wedstrijd van het weekeinde, het dubbelspel.

Dit jaar kwam ze voor de tweede keer in actie, wederom aan de zijde van Rus in een dubbel tegen Wit-Rusland. Oranje stond toen al op een kansloze achterstand. De selectie voor het duel met Slowakije bestaat verder uit Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus. Inzet is handhaving in de wereldgroep.