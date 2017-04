'Teleurstelling en berusting bij Verstappen'

Angstige momenten voor Laura Matser uit Amsterdam. De chaos en paniek die in Stockholm ontstond nadat een truck op mensen was ingereden maakte ze van dichtbij mee. Laura is met vriendinnen op een citytrip.

Het is bijna niet voor te stellen maar een kleine plant brengt heel de gemeente Amersfoort in gevaar. Daar wordt nu hard tegen opgetreden.

00:36 Flinke knal duif en bezoeker achtbaan Een rustig ritje in de achtbaan zit er voor deze bezoeker niet in. De man komt met 180 km/u in aanraking met een duif.

03:42 Kim Holland over pornovriend Barbie Barbie is weer gelukkig in de liefde en met niemand minder dan pornoster Rolf Tangel. En dat biedt nieuwe carrièreperspectieven. Kim Holland vertelt over haar band met de nieuwe Ken van de Haagse diva.