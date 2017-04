Oud-coach teleurgesteld in Van Aanholt: 'Vraag hem maar'

De linksback verruilde in de winterse transferperiode de Black Cats voor Crystal Palace, en liet na zijn vertrek niet al te gelukkig geweest te zijn met Moyes. "Ik was mijn plezier verloren en ben nadat Sunderland een bod van Crystal Palace op mij had afgewezen wel drie of vier keer bij de trainer in zijn kamer geweest om te zeggen dat ze mij naar Palace moesten laten gaan."

Foto: Hollandse Hoogte

Zin

In de Sunderland Echo reageerde Moyes op die teksten van de linksback. "Ik ben teleurgesteld in Patrick", aldus de trainer. "Ik werk de hele week met een groep van twintig tot dertig spelers waarvan ik niet kan verwachten dat ze het elke minuut van de training naar hun zin hebben. Het was uiteindelijk ónze beslissing om Patrick te laten vertrekken, maar ik ga je de reden ervan niet geven. Als je die wilt weten, moet je dat Patrick zelf maar vragen."