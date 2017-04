LIVE EXTRA - Kan Ajax de druk op Feyenoord weer opvoeren?

18:30 uur Vitesse - sc Heerenveen

Bij Vitesse moet Alexander Büttner weer genoegen nemen met een plaats op de bank. Arnold Kruiswijk, die tegen Heracles Almelo rust kreeg, keert terug als linksback. Aan de rechterkant is Kelvin Leerdam de vervanger van de geschorste Kevin Diks. Adnane Tighadouini is hersteld van zijn liesblessure.

In Friesland krijgen Joost van Aken en Sam Larsson extra aandacht op weg naar het duel met Vitesse. Het tweetal verliet gisteren voortijdig de training met pijntjes en moet intensief worden klaargestoomd. Jerry St. Juste keert na een schorsing terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Wout Faes.

19:45 uur ADO Den Haag - FC Groningen

ADO_spelers Tom Beugelsdijk en de weer fitte Donny Gorter moeten extra geduld opbrengen. Fons Groenendijk kiest na de overwinningen tegen Roda JC (4-1) en bij Willem II (1-2) voor dezelfde elf spelers. De coach verwacht nog genoeg punten te halen om zijn vakantie niet te hoeven annuleren, die gepland staat ten tijde van de play-offs. Groenendijk: „Ik heb vanaf dag één het vertrouwen gehad dat dit ging gebeuren.”

Trainer Ernest Faber van FC Groningen wil zich in Den Haag kunnen vasthouden aan de laatste strohalm die kan leiden tot de play-offs om Europees voetbal. Dat gebeurt in ieder geval zonder Kasper Larsen. De Deense centrale verdediger wil men gezien zijn blessureverleden nog niet op kunstgras in actie zien.

19:45 uur NEC - Ajax

Ali Messaoud ontbreekt vanavond vanwege een trieste reden in de selectie van NEC voor het duel met Ajax. De vader van de middenvelder overleed onverwacht. Bij NEC, dat negen van de laatste tien duels verloor, keert Wojciech Golla terug na een schorsing.

Davy Klaassen is fit genoeg om mee te gaan naar NEC. Kasper Dolberg deed vrijdag weliswaar de volledige groepstraining mee, maar is volgens de medische staf en Ajax-trainer Peter Bosz nog niet wedstrijdfit.

20:45 uur Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

Robert Maaskant gaat tijdens zijn eerste thuiswedstrijd als interim-coach enkele accenten veranderen in zijn elftal. Aanvoerder Sander Duits is niet helemaal ongeschonden uit de zeperd tegen Feyenoord (8-0) gekomen. Achter zijn naam staat nog een vraagteken.

Bij Heracles keert Mike te Wierik terug in de basiself. De verdediger, volgend seizoen spelend voor FC Groningen, was woensdagavond tegen Vitesse (0-1) geschorst. Te Wierik neemt de plek in van Robin Pröpper, die na zijn rode kaart (twee keer geel) tegen de Arnhemmers nu juist geschorst is.

Bekijk alle vier de wedstrijden van minuut tot minuut via onze LIVE WIDGET