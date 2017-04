premium

Clasie knalt Southampton naar uitzege

41 min geleden

Hij heeft er even op moeten wachten, maar het eerste doelpunt van Jordy Clasie in de Premier League was dan ook wel meteen een belangrijke. De middenvelder van Southampton zorgde voor het enige doelpunt in het uitduel met West Bromwich Albion en dus wonnen de bezoekers met 1-0.