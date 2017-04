Woede bij Go Ahead na gestuntel arbitrage

Van der Graaf bestrafte een handsbal van Samuel Armenteros in het zestienmetergebied van Go Ahead niet met een strafschop. Even later ging de bal aan de andere kant wel op de stip. Elvis Manu werd na een vermeende handsbal ook nog met rood van het veld gestuurd. De aanvaller leek de bal echter met zijn schouder te beroeren en bevestigde luttele minuten later op de tribune van de Adelaarshorst ook dat hij de inzet van Brandley Kuwas inderdaad tegen zijn schouder kreeg.

Heracles liep nog voor rust uit naar een 1-4 voorsprong. Bij hekkensluiter Go Ahead, dat steeds harder afstevent op degradatie, waren de rapen gaar. De fans van de thuisploeg richtten hun woede met een spandoek en diverse spreekkoren op Van der Graaf, die het duel ook na een oproep van de stadionspeaker niet besloot stil te leggen.

Foto: Telesport