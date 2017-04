Faber woest op 'oude wijven' van Groningen

,,We geven in een kwartier alles weg'', klaagde Faber bij FOX Sports. ,,Als je het laat lopen, houd dan lekker op. Wegwezen. Houd op man, ga wat anders doen, ga niet betaald voetbal spelen. We hebben als een stel oude wijven staan te verdedigen. Ik dacht dat Sinterklaas niet bestond. Nou, hij is vanavond hier herboren.''

De spelers van FC Groningen hadden zondag eigenlijk een vrije dag. Maar Faber kondigde aan dat hij ze al om 8.00 uur op de club wil zien. ,,Dan gaan we trainen en wil ik van hen horen waar ze heen willen.''